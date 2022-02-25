شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى المملكة وضباب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع حالة الطقس فى الخليج العربى من أمطار رعدية إلى أتربة فى ربوع المملكة العربية السعودية، وأجواء تميل إلى الضباب فى الإمارات، فى حين يطغى الدفئ فى مملكة البحرين.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تهيئة فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق بريدة، حائل وشمال منطقة الرياض والشرقية ( القيصومة ) في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد البلاد الجمعة ضبابا و ضبابا خفيفا صباحا على المناطق الساحلية والداخلية يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س وحالة البحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم السبت المقبل طقسا رطبا على السواحل مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و غائما أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلا.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س و البحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأحد القادم طقس غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية يصبح غائما جزئيا و مغبرا أحيانا نهارا و تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل الغربية.. والرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و البحر يكون متوسط الموج في الخليج العربي خفيفا في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين القادم رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س و البحر يكون متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم الجمعة، في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى ضباباً في بعض المناطق مع البداية ثم يتحول الى دافئ خلال النهار وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة أحياناً في وقت لاحق.

تحذير: عن تدني الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 100% والصغرى 30%.

الكويت

دافئ نهارا و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و ضباب خفيف على بعض المناطق.

مائل ليلا للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.