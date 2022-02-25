شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا بالكويت: سنحمى أرضنا بكل قوتنا ولن نتنازل عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر سفير أوكرانيا بالكويت أوليكساندر بالانوتسا الغزو الروسي على أوكرانيا الذي راح ضحيته اليوم حوالي 40 جنديًا أوكرانيًا سقطوا ضحايا، مشيرا إلى أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. وفق"القبس".

وأكد قائلا "نحن على أرضنا سندافع عنها بكل قوتنا ولن نتنازل عنها، وليس فقط حياة وأمن المواطنين الأوكرانيين، ولكن أيضًا أمن مواطني أوروبا بأكملها ومستقبل النظام العالمي يعتمد على استجابتنا المشتركة".

وأشار إلى أن الهجمات الروسية على بلاده تمثل عملاً من أعمال الحرب، وانتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الروح القتالية للجيش الأوكراني عالية، والمدافعون لدينا مستعدون لتقديم رد حاسم على الدولة المعتدية، وسيحموا الأراضي الأوكرانية بكل قوتهم، مشيرا إلى أن تم فرض الأحكام العرفية كما تم الإعلان عن إخلاء عام في منطقة لوهانسك اضافة إلى تعليق الحركة الجوية.

وأضاف أنه "بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، قامت أوكرانيا بتفعيل حقها في الدفاع عن النفس، والجيش الأوكراني يصد هجمات قوات الغزو الروسية، لافتا إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أصدر أوامره بإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالمعتدي".

وشدد على أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك على الفور، مؤكدا أن الإجراءات الموحدة والحاسمة هي وحدها القادرة على وقف عدوان فلاديمير بوتين على أوكرانيا .