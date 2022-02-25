الارشيف / اخبار الخليج

البرهان يهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده بذكرى تأسيس المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده بذكرى تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير بذكرى تأسيس المملكة.

وأشاد البرهان في البرقية "بما حققته من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية"، مؤكدا "حرص السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية".

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى ، وأعرب فيها عن "أمله في أن تشهد المملكة، مزيدا من التقدم والإزدهار مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية".

و"يوم التأسيس" هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا