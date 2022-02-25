شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 141 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو هواش على حاجز وادي الخليل العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وكان في استقباله عدد كبير من المواطنين والأهالي الذين رافقوه إلى منزل العائلة في قرية الطبقة.

وكان الأسير الفلسطيني المحرر أبو هواش قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 141 يوما رفضا لاعتقاله الاداري، أفضى إلى رضوخ سلطات الاحتلال لمطالبه مطلع ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على إطلاق سراحه في فبراير الحالي.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.