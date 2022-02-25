شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الجزائرى يبحث إمكانية فتح خطوط جوية جديدة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير النقل الجزائري عيسى بكاي وسفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، إمكانية تدعيم عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح خطوط جوية جديدة.

وذكر بيان لوزارة النقل الجزائرية، أن ذلك جاء خلال اللقاء، الذي جمع الوزير الجزائري بالسفير وريده، مساء أمس، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين، تبادلا خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل؛ من خلال تنشيط آليات التعاون الثنائي، لاسيما فيما تعلق بتفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البحري والموانئ بين البلدين، بموجب اتفاق التعاون الثنائي الموقع بين البلدين.

وأضاف البيان أنه تم بحثا تفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البري، بموجب اتفاق التعاون الثنائي المبرم بين البلدين، وتعزيز التشاور بين سلطات الطيران المدني بالبلدين حول المسائل الثنائية المتعلقة بالنقل الجوي من خلال تعزيز حركة الطيران المباشر بين الجزائر والقاهرة لتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتعزيز التعاون التجاري و الاستثماري.

في السياق ذاته، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال واللقاءات الثنائية؛ من أجل تعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال النقل.