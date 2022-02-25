شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: لم نسجل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إحصاء لم تسجله قبل شهور.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان لها مساء الخميس أنه جرى تسجيل 15 حالة تعاف، وذلك بعد إجراء 1806 فحوص طبية،

ويبقى إجمالي اصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا 58 ألفا و621 إصابة، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 ، في حين ظل إجمالي حالات الوفيات عند 977 حالة.