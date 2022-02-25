شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقتل أفراد من القوات الحوثية فى حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبدت قوات الجيش اليمني عناصر من القوت الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مواجهات وقصف مدفعي وجوي في عدد من جبهات القتال بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش استهدفت مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية، في مديريتي حرض، وعبس، وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.

كما تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيّرة للمليشيا في مديرية حرض، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.