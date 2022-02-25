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موريتانيا لم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إحصاء لم تسجله قبل شهور.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان لها مساء الخميس أنه جرى تسجيل 15 حالة تعاف، وذلك بعد إجراء 1806 فحوص طبية، 
ويبقى إجمالي اصابات في موريتانيا 58 ألفا و621 إصابة، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 ، في حين ظل إجمالي حالات الوفيات عند 977 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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