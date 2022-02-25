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شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: إنتل تطرح معالجات متطورة قريبا .. تسهدف المنافسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن شركة إنتل تعمل على تطوير مجموعة جديدة ومتطورة من المعالجات.
وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “تشير خارطة طريق مسربة من إنتل إلى أن الشركة تعمل على تطوير مجموعة جديدة من المعالجات التي تستهدف التفوق في الأداء على معالجات M1 Pro و M1 Max بحلول أواخر عام 2023.
وأضاف السيف “تنص الخارطة صراحةً على أن إنتل تريد المنافسة من خلال سلسلة معالجات Arrow Lake من الجيل الخامس عشر”.
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