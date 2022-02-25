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البرهان يبرق للملك سلمان وولى عهده مهنئا بذكرى تأسيس المملكة

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القاهرة - سامية سيد - أبرق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير مهنئا بذكرى تأسيس المملكة.

وأشاد البرهان في البرقية "بما حققته من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية"، مؤكدا "حرص السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية".

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى ، وأعرب فيها عن "أمله في أن تشهد المملكة، مزيدا من التقدم والإزدهار مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية".

و"يوم التأسيس" هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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