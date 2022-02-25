شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبرق للملك سلمان وولى عهده مهنئا بذكرى تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مهنئا بذكرى تأسيس المملكة.

وأشاد البرهان في البرقية "بما حققته السعودية من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية"، مؤكدا "حرص السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية".

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد السعودي، وأعرب فيها عن "أمله في أن تشهد المملكة، مزيدا من التقدم والإزدهار مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية".

و"يوم التأسيس" هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.