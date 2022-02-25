شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الأمم المتحدة: العراقيون يتطلعون لتشكيل حكومتهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مبعوثة الأمم المتحدة فى العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن العراقيين يتطلعون إلى تشكيل حكومتهم الجديدة.

وقالت بلاسخارت - خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولى فى جلسته الخاصة بمناقشة الأوضاع فى العراق، وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراقيين يتطلعون لتشكيل حكومتهم الجديدة والبلد بحاجة للتعاون لإدارة السلطة"، مؤكدةً أن "الوقت حان لتسليط الضوء على ما يستحقه الشعب العراقي".

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة "شددنا دائمًا على الحوار بين بغداد وأربيل لانهاء المشكلات العالقة والحوار المؤسسى بين بغداد وأربيل ازداد أهمية"، مشيرةً إلى أن "العراق معرض إلى شح بالمياه بسبب التغيرات المناخية وانخفاض تدفقات الأنهار والتحديات البيئية لا تقل خطرًا".

وأشارت إلى أن المخيمات شمال شرق سوريا تعد قنابل موقوتة والأطفال فى مخيم الهول معرضون للتجنيد القسري"، محذرة من أن "الخطر فى مخيم الهول يؤثر على المنطقة برمتها".