شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأرصاد»: أمطار وأتربة وشبه انعدام للرؤية على منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة منطقة (الأسياح ـ البدائع ـ البكيرية ـ الرس ـ الفوارة ـ المذنب ـ بريدة ـ رياض الخبراء ـ عقلة ـ الصقور ـ عنيزة ـ عيون الجواء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحا.