شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة: أدرس جديا فكرة الترشح للانتخابات النيابية ولا خلاف مع الحريري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنه يدرس جديا فكرة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أنه لا داع للاستعجال فى اتخاذ القرار؛ حيث إن هناك مهلة كافية حتى إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقررة فى 15 مايو المقبل.

ونفى فؤاد السنيورة وجود أى خلاف مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، مشددا على أن ظهوره ليس هدفه أن يحل محل سعد الحريري، الذى قرر تعليق عمله السياسى وعمل تيار المستقبل، مشيرا إلى أنه لا أحد يحل مكان سعد الحريرى أو أن يرثه، مؤكدا أنه زعيم لبنانى له كل الاعتبار والتقدير على الدور الوطني، الذى كان يقوم به.

جاء ذلك فى تصريحات عقب لقائه اليوم بمفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فى دار الفتوى.

وأضاف السنيورة أن الهدف من الزيارة التشاور والتباحث فى الشؤون الوطنية والشؤون الإسلامية، مشددا على أهمية عدم مقاطعة هذا الاستحقاق الدستورى لعدم إخلاء الساحة للمغامرين.

وجدد تأكيده على قضية لبنان تتمثل فى استعادة الدولة لتكون صاحبة القرار الحر بسيادتها وبسلطتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أنه لا حل على الإطلاق للمشكلات الاقتصادية والمعيشية إذا لم تترافق الاصلاحات الاقتصادية مع الحلول السياسية والوطنية، التى تستعيد الدولة فيها قرارها وسلطتها الحرة.

وأكد أن هناك تطابقا فى وجهات النظر مع مفتى لبنان حول هذا الأمر.