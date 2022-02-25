شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية: الحكم فى الاستئناف على براءة متهمين باغتيال الحريرى 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن غرفة الاستئناف فى المحكمة حددت يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس المقبل، موعدًا لجلسة علنية للنطق بالحكم فى الاستئناف الذى قدمه المدعى العام على الحكم ببراءة اثنين من المتهمين بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى و21 من مرافقيه.

وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نظرت على مدار 5 أيام فى شهر أكتوبر الماضى الطعن الذى قدمه المدعى العام فى 29 مارس الماضى على حكم الدرجة الأولى الصادر فى 18 أغسطس 2020 براءة المتهمين حسن حبيب مرعى وحسين حسن عنيسى من التهم المنسوبة إليهما فى قضية اغتيال الحريرى و21 من مرافقيه وإصابة 226 آخرين فى 14 فبراير عام 2005 والتى حكم فيها على سليم جميل عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التى وجهت إليه.

واستمعت غرفة الاستئناف إلى مرافعات شفهية من المدعى العام ومحامى الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

‏جدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهى محكمة ذات طابع دولى يقع مقرها الرئيسى فى إحدى ضواحى لاهاى بهولندا مهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الاعتداء الإرهابى الذى أودى بحياة 22 شخصًا من بينهم رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصًا، وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة "تى أن تي" فى وسط بيروت.

وسبق للمحكمة أن أدانت فى 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه فى تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا فى مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، كما حكمت ببراءة ثلاثة متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وفى 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التى أسندت إليه فى قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام فى الوقت نفسه.