شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة المكرمة: رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، رياح نشطة وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة (مكة المكرمة – الخرمة ـ المويه ـ تربة ـ رنية).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحا.