شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عاصفة بَرَد قوية تضرب محافظة الشنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس مقطع فيديو، وثق تعرض محافظة الشنان شرق حائل لعاصفة بَرَد قوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية عل عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض.