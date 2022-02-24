شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد شمال شرق حايل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد شمال تربة شمال شرق حائل، مساء اليوم الخميس. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض. Related Posts:

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد شمال شرق حايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.