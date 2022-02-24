شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف: 9 شروط للتقديم على الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد برنامج ريف شروط الدعم لتحقيق، تنمية ريفية مستدامة في كل مناطق المملكة. وتشمل شروط الدعم ما يلي: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل. 2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج. 3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. 4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا. 5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9.000 ريال. 6- ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج. 7- ألا يتجاوز مجموع برامج الدعم المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج 8- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزارعة (وثائق معتبرة لدى البرنامج) 9- رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط Related Posts:

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