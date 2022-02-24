شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليمنية تعلن تحصين قرابة مليونى طفل ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، تحصين مليون و862 ألفا و535 طفلا، ما دون العاشرة من العمر، فى اليوم الخامس من حملة التحصين ضد شلل الأطفال، بنسبة بلغت 75% من إجمالى الأطفال المستهدفين فى المحافظات المحررة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور على الوليدى - وفقا لقناة اليمن الفضائية، اليوم الخميس - أن الفرق الصحية التابعة للحملة زارت أكثر من 897 ألفا و489 منزلا بنسبة تغطية وصلت إلى 85 بالمائة من إجمالى المنازل المستهدفة.

وكان وزير الصحة العامة والسكان فى اليمن الدكتور قاسم محمد بحيبح قد أعلن - فى وقت سابق - عن بدء حملة وطنية لتحصين أكثر من مليونى طفل ضد مرض شلل الأطفال والذى عاود التفشى مجددا فى البلاد ، مشيرا إلى أن الحملة تم تدشينها فى مدينة عدن بمشاركة ودعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وتستهدف الحملة تطعيم 2 مليون و456 ألفا و114 طفلا ما دون العاشرة فى جولتين منفصلتين تعقبهما جولة ثالثة تستهدف الأطفال ما دون سن الخامسة.