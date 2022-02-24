شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 43882 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 43 ألفا و882 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5 ملايين و544 ألفا و498 شخصا، موضحا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و741 ألفا و353 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالى للذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونا و897 ألفا و785 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 3 آلاف و552 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 4 آلاف و678 شخصا تلقوا الجرعة الثانية أمس.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.