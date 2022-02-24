شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة يشيد بدعم روسيا للسودان فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن امتنان الحكومة السودانية للدعم والمساندة المتواصلة التى ظلت تقوم بها روسيا تجاه السودان فى جميع المحافل الدولية خاصة فى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة.

وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان صحفى - أن نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقد اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو، جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، فى حضور وزير المالية السودانى جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبوبكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالى والقائم بأعمال السفارة السودانية بموسكو السفير أونور أحمد أونور.

وناقشت المباحثات سُبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائى بين السودان وروسيا فى مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وركزت على ضرورة توسيع قاعدة التعاون الثنائى فى المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية.

واتفق الجانبان، على الإسراع فى تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، إلى جانب تسريع عمل جميع اللجان المشتركة.

ونوه دقلو بوقوف الشعب الروسى مع الشعب السودانى عبر التاريخ، الأمر الذى ساعد فى تعزيز أواصر الصداقة إلى مستويات رفيعة، مشيرًا إلى أن زيارته أكدت عزم السودان على المضى قدمًا بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى البلدين.

وقال إن المباحثات مع وزير الخارجية الروسى أسهمت فى خلق تفاهمات جديدة ستدفع بالعمل المُشترك للاستفادة من الفرص الكبيرة التى يوفرها السودان، فى مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والنفط والغاز وغيرها من المجالات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، على عمق العلاقات الروسية السودانية، وأشار إلى ما يجمع البلدين كونهما متشابهين فى كثير الأشياء مما ساعد فى خلق روابط صداقة ممتدة مبنية على الاحترام المتبادل.

وأوضح أن بلاده تدرك أهمية التطورات الراهنة فى السودان، وهى على قناعة بمقدرة السودانيين على حل مشاكلهم، داعيًا إلى عدم التدخل فى شؤون السودان.

وأكد حرص بلاده على رفع مستوى التعاون مع السودان فى مجالات الطاقة والزراعة والتعدين، وحماية البيئة، مضيفًا أن السودان يتمتع بفرص واعدة ستغير من واقع البلاد فى المستقبل.

ودعا إلى إزالة العديد من التعقيدات التى تعيق تدفق الاستثمارات الروسية، مشيرًا إلى استعداد الشركات الروسية لبدء عمليات استثمار فى السودان.