شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الجالية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، باتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين سلامة أفراد الجالية العراقيَّة فى أوكرانيا.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس - إن وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا بالقائم بالأعمال العراقى فى كييف حسين عباس، وتفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسى العامل بسفارة العراق هناك.

وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة فى ظل التطورات التى تشهدها الساحة الأوكرانية، منوهًا بأن سفارة العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ 14 فبراير الجارى 27 جامعة ومعهدا أوكرانيًا يدرس فيها طلبة عراقيون بتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية فى حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم.

وأضاف أن السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية لتزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وإعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، مخاطبة الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

يذكر أن السفارة العراقية فى أوكرانيا قد حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضى الأوكرانية إلى توخى الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة فى شرق أوكرانيا، كما دعتهم أيضًا إلى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.