شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحذر من استغلال إسرائيل انشغال العالم بأوكرانيا لتصعيد عدوانها وانتهاكاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من مغبة استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلى الانشغال الدولى بما يجرى فى أوكرانيا بهدف تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة كذلك - فى بيان صحفى - من سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان فى الضفة الغربية المُحتلة عامة، والقدس الشرقية وأحيائها المختلفة بما فيها حى الشيخ جراح خاصة.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من انتهاكات وجرائم - بما فى ذلك العدوان المستمر على القدس والمدارس فى نابلس - يثبت أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال.

وقالت الوزارة إنها تتابع العدوان على المدارس فى نابلس على أعلى المستويات، ومع المجتمع الدولى والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، وفى مقدمتها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.