شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهجرة الدولية فى مصر يسلم الدكتور إبراهيم عوض إحدى جوائز "أصدقاء المهاجرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر بتسليم إحدى جوائز المنظمة الدولية " أصدقاء المهاجرين " للدكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهى جائزة تمنحها منظمة الهجرة الدولية امتنانًا منها لدوره في المجتمع اتجاه القضايا المتعلقة بالهجرة.

وفى وقت سابق سلم لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصرا الجائزة لدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديرا لدورها في تمكين المرأة المصرية والنهوض بدورها في المجتمع وفي جميع المجالات، بالإضافة إلى دورها في العمل على توعية السيدات بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج .بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة ".