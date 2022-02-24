شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل من الصحة العالمية بسبب الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - حذرت الصحة العالمية من كارثة إنسانية في أوروبا بسبب الغزو الروسي.

وكان رئيس بلدية كييف قد أعلن فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام مقطع فيديو وثقت من خلاله دخول قوات وأرتال عسكرية روسية إلى مدينة خاركييف بدون قتال.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

فيما صرح مسؤول أميريكي أن الهجوم الروسي بداية لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.