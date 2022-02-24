توجيه من الطيران المدني بشأن الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به. وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “توجيه الناقلات العاملة بالمطارات للالتزام بتوعية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح للجهات المختصة عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به حسب أنظمة المملكة العربية السعودية”. Related Posts:

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