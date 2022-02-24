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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حادث مروع بتقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي ووفاة 4 إماراتيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وقع منذ قليل، حادث مروري مروع، عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي؛ وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من الجنسية الإماراتية.
ونشرت “الإخبارية”، صور وثقت من خلالها، حادث مروري مروع في تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين إماراتيين.
وأضافت “الإخبارية”، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة لكنه ظل متعثرا منذ أكثر من 6 سنوات.
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