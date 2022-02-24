شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حادث مروع بتقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي ووفاة 4 إماراتيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع منذ قليل، حادث مروري مروع، عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي؛ وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من الجنسية ‏الإماراتية.‏

ونشرت “الإخبارية”، صور وثقت من خلالها، حادث مروري مروع في تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي أسفر ‏عن وفاة أربعة مواطنين إماراتيين.‏

وأضافت “الإخبارية”، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة لكنه ظل متعثرا منذ أكثر ‏من 6 سنوات.‏