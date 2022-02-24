شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: نتابع الوضع بأوكرانيا عن كثب وندعو مواطنينا لتوخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بخصوص الأوضاع في أوكرانيا، ودعت فيه المواطنين الجزائريين بأوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وقالت الخارجية: "‏ندعو الجالية الجزائرية إلى تفادي الخروج من مقر إقاماتهم إلا في الحالات المستعجلة".

كما أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع عن كثب في كييف رفقة المصالح الدبلوماسية.