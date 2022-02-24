شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: نتابع الوضع بأوكرانيا عن كثب وندعو مواطنينا لتوخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بخصوص الأوضاع في أوكرانيا، ودعت فيه المواطنين الجزائريين بأوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وقالت الخارجية: "ندعو الجالية الجزائرية إلى تفادي الخروج من مقر إقاماتهم إلا في الحالات المستعجلة".
كما أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع عن كثب في كييف رفقة المصالح الدبلوماسية.
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مفاعل تشرنوبل النووي، مشيرا إلى أن ما يجرى بمثابة إعلان حرب على أوروبا كلها، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تدافع عن المفاعل كى لا تتكرر كارثة عام 1986، جاء ذلك في تدوينة عبر حساب الرئيس الأوكرانى على "تويتر".
وتكشف الأرقام الخاصة بقدرات جيشى روسيا وأوكرانيا عن فجوة هائلة بين الطرفين، وتفوق كبير لموسكو، سيكون له بالتأكيد تأثيره بعد بدء الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.