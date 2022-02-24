شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات لائحة الذوق العام بالسعودية.. 3 آلاف ريال غرامة للتصرفات الخادشة للحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تعديلات لائحة الذوق العام بالمملكة العربية السعودية عن 20 مخالفة تقابلها غرامات تتضاعف حال تكرار المخالفة، منها عقوبة التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية وغرامتها ثلاث آلاف للمرة الأولى وتتضاعف إلى ستة آلاف حال تكرارها، ومعاقبة سلوك البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة بـ 500 ريال، كما يعاقب من يشغل مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 200 ريال، كما فرضت غرامة على من يتجاور الحواجز للدخول للأماكن العامة بـ 500 ريال. وفق صحيفة عكاظ .

وفرضت اللائحة غرامة 100 ريال على التجول بارتداء الملابس الداخلية وملابس النوم، وبحسب اللائحة فإن ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات يقابلها غرامة 500 ريال، أو وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات الإباحية، أو التلفظ أو الإتيان بعمل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر.