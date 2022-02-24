شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم /الخميس/ إنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم فتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين من الكويت.