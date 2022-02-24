شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم /الخميس/ إنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم فتح المنافذ البرية على مدار 24 ساعة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين من الكويت.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية ،في بيان لها اليوم، أنه مع انطلاق العمل بقرار السماح بعبور المسافرين يتوجب على الجميع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية المقررة من وزارة الصحة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية حددت مواعید دخول المواطنین وأقربائھم من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة إلى الكويت عبر المنافذ البریة، من 9 صباحا إلى 3 عصرا مع ضرورة تقدیم شھادة خلو من فیروس كورونا "pcr" للوافدين للكويت، والالتزام بالاشتراطات الصحیة وفق قرارات مجلس الوزراء.