شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 31 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية اليوم /الخميس/ تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى 31 مارس المقبل، وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط - إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء البلاد من 28 فبراير إلى 31 مارس المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 70878 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأفاد بيان للصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5310677 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24717211 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23156326 شخصا حتى اليوم.