شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تنفيذ 27 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة.. وتدمير 16 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، أنها نفذت (27) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات 24 الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير (16) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكانت قوات التحالف‬⁩، قد أعلنت أمس، عن تنفيذ (28) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير (14) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.