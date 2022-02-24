شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون يبحث إجراءات تأمين سلامة اللبنانيين فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب لبحث أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والإجراءات الاحترازية الواجب اعتمادها لتأمين سلامتهم وتوفير الحاجات الضرورية لهم، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وشدد عون على ضرورة إبقاء التواصل قائما معهم لمتابعة أوضاعهم ومواكبة التطورات وما يمكن اتخاذه من إجراءات عند الضرورة بالتعاون مع سفارات الدول الصديقة في أوكرانيا.

ومن جانبه أكد بوحبيب أن الوزارة تجري الاتصالات اللازمة في هذا الإطار لمتابعة أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم هناك.

كما استعرض آخر التطورات على الساحة الداخلية بالإضافة الى تفاصيل عمل القوى الأمنية ومكافحة الإرهاب والمخدرات، بالإضافة الى التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإنجاز الانتخابات النيابية.