شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الكويت: على مواطنينا بأوكرانيا سرعة التواصل مع سفارتنا فى كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف على هواتف الطوارئ الخاصة بالسفارة، وفق "القبس".

يأتي هذا فى ظل المستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من دولة الكويت على سلامة المواطنين.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.