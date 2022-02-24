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خارجية الكويت: على مواطنينا بأوكرانيا سرعة التواصل مع سفارتنا فى كييف

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القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف على هواتف الطوارئ الخاصة بالسفارة، وفق "القبس".

يأتي هذا فى ظل المستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من دولة الكويت على سلامة المواطنين.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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