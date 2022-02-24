شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أوكرانيا تدعو المواطنين إلى هذا الأمر بشكل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت سفارة خادم الحرمين في أوكرانيا، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة بسبب العمليات العسكرية في بعض المناطق.

وأوضحت في بيان لها، أنه نظرًا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصًا من حكومة المملكة على سلامة المواطنين في كل مكان، فإن السفارة تدعو كآفة المواطنين المتواجدين في أوكرانيا والذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية، بسرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت السفارة على جميع المواطنين بأوكرانيا ضرورة سرعة التواصل معها عبر أرقامها الرسمية وحتى تتمكن من الاطمئنان على سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الجيش للروسي بدأ صباح اليوم عملية عسكرية ضد أوكرانيا، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأمين أجواء بلاده.