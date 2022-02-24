شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تعلن بدء التقديم للدراسات العليا.. في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود عن بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية للعام الجامعي 2022. وأوضحت أن التقديم سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2/27/ 2022م إلى الاثنين الموافق 14/3/2022م. وأكدت عمادة الدراسات العليا، أنها أتاحت برامج دراسات عليا مستحدثة للعام الجامعي 1444هـ والتي يمكن التقديم عليها خلال فترة التقديم الحالية. وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع البرامج وشروط القبول من خلال الرابط التالي: ‏https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836, والتقديم من خلال بوابة القبول على الرابط التالي: ‏https://dgs.ksu.edu.sa. Related Posts:

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