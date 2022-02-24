شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": "بوابة المناسك" لخدمة راغبى أداء الفريضة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى "سدايا" بوابة خاصة للمناسك، وذلك فى التحديث الأخير لتطبيق توكلنا وفق "عكاظ".

وأوضحت أن البوابة الجديدة تهدف إلى التسهيل على المستخدمين من ضيوف الرحمن بتوفير مكان واحد يجمع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة كمواقيت التصاريح، ومؤشر السعة المحجوزة، وإصدار واستعراض التصاريح، وأيضاً إدارة المرافقين وخدمات النقل.

كذلك يمكن للمستخدم الاطلاع على مواقيت الصلاة الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاركتها مع الآخرين.

وبهذه الإضافة والتنظيم الأخير أصبح بإمكان مستخدمى توكلنا أن يصدروا تصاريح الصلاة والعمرة والزيارة، ويعرفون أوقات الذروة، ومواقيت الصلاة بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق بوابة المناسك التى ضمت وجمعت كل هذه الخدمات فى التطبيق.