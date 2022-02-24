شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الاتحاد الأوروبى بالكويت: نتعاطف مع الشعب الأوكرانى فى هذه الأوقات العصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في ‎الكويت، بناء على تلبية دعوة سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كريستيان تيودور للقيام بزيارة مشتركة لسفارة ‎أوكرانيا في ‎الكويت ولقاء السفير الأوكراني لإظهار التضامن مع أوكرانيا، وفق "القبس".

وثمن سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد د.كريستيان تيودور موقف السفراء ودعمهم لأوكرانيا واستقلال ووحدة أراضيها، وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر.

أكد السفراء تضامنهم مع أوكرانيا إزاء القصف الروسى قائلين: «نتعاطف مع الشعب الأوكراني في هذه الأوقات العصيبة».