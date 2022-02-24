شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الاتحاد الأوروبى بالكويت: نتعاطف مع الشعب الأوكرانى فى هذه الأوقات العصيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في الكويت، بناء على تلبية دعوة سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كريستيان تيودور للقيام بزيارة مشتركة لسفارة أوكرانيا في الكويت ولقاء السفير الأوكراني لإظهار التضامن مع أوكرانيا، وفق "القبس".
وثمن سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد د.كريستيان تيودور موقف السفراء ودعمهم لأوكرانيا واستقلال ووحدة أراضيها، وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر.
أكد السفراء تضامنهم مع أوكرانيا إزاء القصف الروسى قائلين: «نتعاطف مع الشعب الأوكراني في هذه الأوقات العصيبة».
وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.
كما أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.