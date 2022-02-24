شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى كييف: على السعوديين الموجودين بأوكرانيا سرعة التواصل معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السفارة السعودية في كييف، كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن. وفق بيان للخارجية السعودية.

وقالت السفارة، إن ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.