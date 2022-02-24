شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات الجوية بين دبى وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت.

وحسب موقع سبوتنيك، أعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس المقبل.

وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وتابع بوتين: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".