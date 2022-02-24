شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات فى باحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا صلوات تلمودية وسط حماية مُشددةٍ من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان - أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب "المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب معاهد دينية يهودية، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات المستوطنين، في محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل.