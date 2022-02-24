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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الداخلية” تحذر مجدداً: غرامة مخالفة تعليمات العزل الصحي المؤسسي تصل لـ200 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تحذيرها من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.
وأشارت إلي أن عقوبة من يفعل ذلك غرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وأضافت: إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين؛ فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.
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