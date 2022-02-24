شكرا لقرائتكم خبر عن “الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 830 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الخميس إيداع أكثر من 830 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير بلغ 830 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2022 تجاوز 35.1 مليار ريال.

وقال “إن الشراكة التكاملية للصندوق العقاري مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية تبادلية خلال عام 2021، لتسهيل رحلة المستفيد من بداية التقديم على برنامج القرض العقاري، وحتى تملّك المسكن.

وأبان أن الشراكة التكاملية الرقمية تؤكد حجم الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.