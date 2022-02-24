لهذا السبب.. تترافق آلام الرقبة مع متاعب الكتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تترافق متاعب الرقبة مع آلام في الكتف، فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور ديفيد كريستوفر كوبوش أن السبب الرئيسي، العضلة شبه المنحرفة التي تمتد من الرقبة إلى منطقة الكتف.



وأضاف أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري الألماني أن أحد الأعصاب القحفية، العصب ثلاثي التوائم، يرتبط مباشرة بعضلات العنق العميقة، ما يفسر لماذا يسبب الصداع أيضاً في قيود مؤلمة على الحركة وألم شديد في منطقة الرقبة.

وأردف كوبوش أن أبرز عوامل الخطورة تتمثل في العمل على الكمبيوتر، خاصة اللاب توب، بسبب تمديد الرقبة بفعل النظر إلى أسفل كثيراً. وهذا ينطبق أيضاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويتسبب الجلوس الخاطئ في التحميل الخاطيء على المفاصل الفقرية، ما يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات، والذي بدوره يمكن أن يسبب الإصابة بالصداع.

ولتجنب ذلك، يجب الجلوس في وضعية قائمة مع عدم ثني الرأس للأمام، مع مراعاة تغيير وضعية الجلوس بانتظام، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لتدريب العضلات.

ومن ناحية أخرى، يجب تجنب التوتر النفسي، لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بشد عضلي في الكتف والرقبة، ومن ثم الصداع.

ويمكن مواجهة التوتر بتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.