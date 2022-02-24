شركة فورد تستدعي 330 ألف سيارة بسبب خلل في الكاميرا الخلفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب استدعاء 330784 سيارة من طراز موستانج إنتاج الفترة من 2015 إلى 2017 بسبب المخاوف من احتمال إما انخفاض وضوح صور الكاميرا الخلفية للسيارات أو عدم ظهورها على الإطلاق بسبب خلل في أسلاك الكاميرا.



وبحسب الشركة فإن المشكلة تتمثل في وجود خلل في أسلاك التوصيل داخل غطاء الصندوق الخلفي للسيارة موستانج، ومما يمكن أن يؤدي إما إلى انفكاك السلك أو تلفه.

ولحسن الحظ، يعد إصلاح هذه المشكلة بسيطًا جدًا ويتضمن استبدال إما طقم غطاء صندوق السيارة، أو في بعض الحالات، كاميرا الرؤية الخلفية نفسها.

وسيتم إصلاح الخلل في السيارات مجانا لدى الوكلاء المحليين لشركة فورد. ومن المتوقع وصول إخطار إلى أصحاب السيارات المستهدفة من شركة فورد من خلال البريد الإلكتروني بحلول 7 مارس المقبل بهدف التوجه إلى مراكز الصيانة لإصلاح الخلل مجانا.