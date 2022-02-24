تعرف على أحوال الطقس في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس، الخميس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .



وأوضح أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية الفريش والفقرة واليتمة وبدر وينبع النخل والعلا والعيص وخير، تبدأ من الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الـ 7 مساءً.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق المذكورة.

كما أشار إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول خلال فترة الظهيرة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.