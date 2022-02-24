الفنان المصري محمد هنيدي يتفاعل مع حرب روسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفاعل الفنان المصري، محمد هنيدي مع تداعيات الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.



وعلق هنيدي على العملية العسكرية التي بدأتها روسيا، فجر الخميس، ضد أوكرانيا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: "سنة وباء عالمي لم يشهده العالم من 100 سنة.. وسنة الحرب العالمية.. فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين ومذنب.. إحنا حد باصصلنا في حياتنا".

وبعد وقت قصير من كتابة هذا التعلق غرد هنيدي حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مرة ثانية، وكتب قائلا: "بعيدا عن الهزار والترندات بقى، في أكثر من 3 آلاف مصري بيدرسوا في أوكرانيا.. ربنا يحفظهم ويحميهم.. ربنا يحمي الناس كلها".

على الصعيد الفني، يواصل محمد هنيدي تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "الجواهرجي" ، حيث يتبقى لفريق العمل أقل من أسبوع تصوير، ويجسد هنيدي ضمن أحداث الفيلم، دور جواهرجي وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجي" يقوم ببطولته بجانب محمد هنيدي ومنى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.