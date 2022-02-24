شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفى بـ"يوم التراث الثقافى العربى" 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 27 فبراير، باليوم العربى للتراث الثقافى العربى، والذى يأتى تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8030، الصادر فى الدورة العادية (145)، بشأن اعتبار يوم 27 فبراير من كل عام يوماً للاحتفاء بالتراث الثقافى العربى.

وقد تم اختيار موضوع "الحلي في التراث العربي" كشعار لاحتفالية هذا العام بهدف تسليط الضوء على هذا النوع من التراث الفني المهم الذي تزخر به المنطقة العربية، ويمتد جذوره عبر التاريخ متمثل في الحضارات المختلفة والفنون والتراث.

وقد صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد من خلال الاحتفال باليوم العربي للتراث على أهمية الموروث الثقافي العربي، وإظهار قيمته التي تكمن في بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز بالماضي ومحاربة التشويه الذي استهدف التاريخ والحضارة العربية، وكذلك خلق التواصل بين الاجيال والتشجيع على الابداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك في الاحتفال عدد من الدول الأعضاء، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو )، ومعهد المخطوطات العربية والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (الإيكروم الإقليمي بالشارقة)، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي العربي، ويتخلل الاحتفال معرض للحلي كتراث ثقافي العربي مقدم من بعض الدول الأعضاء المشاركة والجهات المشاركة، وكورال " أطفال " من فرقة سلام التابعة لوزارة الثقافة المصرية.