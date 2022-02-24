شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا المكلف فتحي باشاغا يعلن إحالة تشكيلته الوزارية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب، اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا في بيان إلى أن الأمر جاء بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل، ستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق.

في حين انتهت جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم إلى رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بأغلبية الأصوات.

وقرر مجلس الدولة تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.