شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الليبية: الهجوم الروسى على أوكرانيا انتهاك للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، ما حدث في جمهورية أوكرانيا من هجوم عسكرى شنته روسيا، واصفة ما قامت به مسكو بـ"انتهاك للقانون الدولى" مجددة الدعوة إلى ضرورة التهدئة والتراجع، وذلك بحسب ما أكدته عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية قد دعت في بيان لها أبناء الجالية من الليبية المتواجدة والمقيمة في الجمهورية الأوكرانية، إلي تجنب السفر في الوقت الحالي والبقاء في المنزل وفي مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكدت الخارجية الليبية عبر موقعها أنه سيتم تقديم الدعم اللازم والعاجل عبر السفارة هناك، مشيرة إلى احتمالية إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليا، داعية كافة المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا بضرورة التواصل مع السفارة الليبية في جمهورية أوكرانيا.